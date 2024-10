Ex-jogador da seleção do Uruguai estreará no tênis como profissional

Ex-atacante, sensação do Mundial de 2010, vai participar de competição de tênis mais importante do Uruguai entre 11 e 17 de novembro

Forlán pendurou as chuteiras em 2018, apesar de ter anunciado oficialmente um ano depois. Após isso, o ex-jogador do Uruguai passou a priorizar os torneios de veteranos do circuito da Federação Internacional de Tênis: o ITF +40.

As competições do tipo Challenger são classificados já como profissionais e representam a etapa anterior a torneios do padrão ATP (250 e 500). Se conseguir resultados positivos, o ex-meio-campista da seleção do Uruguai poderá passar a fazer parte dos rankings profissionais nas próximas semanas.

Ao todo são 11 vitórias e cinco derrotas durante o circuito da modalidade simples do tênis, desde o ano passado até 2024. Profissionalmente, a sua estreia será em competição de duplas e terá o argentino Federico Coria como o seu companheiro, atual 101º colocado no ranking da ITF. Seu parceiro, aliás, é também o irmão mais novo de Guillermo Coria, que já atingiu a terceira posição mundial e o vice-campeonato de Roland Garros, em 2004.

Carreira no futebol e auge pela seleção do Uruguai

Forlán iniciou sua carreira no futebol pelo Peñarol e se destacou em nível europeu quando defendia o Manchester United, entre 2002 e 2004. No Velho Continente, ainda atuou no futebol espanhol por Atlético de Madrid e Villarreal, além da Inter de Milão, na Itália. O principal momento da sua carreira foi exatamente com a seleção do Uruguai, quando alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador daquela edição do torneio.

No Brasil, Diego atuou pelo Internacional. Na parte final de sua carreira ainda defendeu o Cerezo Osaka, do Japão, Mumbai City, da Índia, e Kitchee, de Hong Kong. O ex-jogador profissional chegou a dar início a uma carreira como treinador. Inicialmente, trabalhou no Atenas, da Grécia, em 2020, um ano depois teve uma passagem pelo próprio Peñarol, mas não deu sequência na trajetória nesta função.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.