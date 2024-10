Dorival acompanha volta de Neymar, mas cautela precede convocação

O retorno de Neymar aos gramados foi acompanhado com grande atenção por parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Mas isso ainda não implica como garantia de que o camisa 10 tenha presença certa na convocação para a próxima Data-Fifa, em novembro.

Desde que assumiu o comando do escrete Canarinho, em março, Dorival Jr adota um tom cauteloso quando se refere ao craque. Defensor do cumprimento de etapas, o técnico sabe que a caminhada do jogador inclui processos que não serão concluídos da noite para o dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta segunda (21), com praticamente meia hora em campo no triunfo do Al Hilal sobre o Al Ain, pela Champions League Asiática, já com acréscimos, o brasileiro tentou, mas inegavelmente foi prejudicado quando a equipe teve um jogador expulso pouco depois de sua entrada, no decorrer da etapa final. Ainda assim, em um chute cruzado, viu a bola passar rente à trave.