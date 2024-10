Deyverson brilha, Atlético arrasa River Plate e está com um pé na final da Libertadores

O iluminado Deyverson teve uma atuação de gala e o Atlético arrasou o River Plate, 3 a 0, abrindo vantagem na semifinal da Libertadores. O jogo desta terça-feira (22/10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, teve o Galo muito melhor no primeiro tempo, quando chegou ao gol com Deyverson. O River Plate até que equilibrou a partida na etapa final. Mas não teve como parar Deyverson, que fez o seu segundo gol no jogo e deu de bandeja para Paulinho ampliar. Este jogo teve o maior público (44.870) e a maior renda (R$ 5,487 milhões) da história da Arena MRV.

Assim, com este 3 a 0 em casa, os mineiros podem perder por até dois gols na partida de volta, na próxima terça-feira, dia 29, no Monumental, em Buenos Aires para ir à final. Caso o River Platedevolva a derrota e vença por três gols, a decisão irá para os pênaltis. A partir de quase improváveis quatro gols de vantagem, o River se garante na final, que será exatamente em seus domínios, no Monumental. Quem passar por este duelo enfrentará na decisão o Botafogo ou o Peñarol, que jogarão a partida de ida nesta quarta-feira, no Nilton Santos.

Atlético dominante desde o início

O Atlético entrou em campo com três zagueiros, mas contou com Scarpa e Arana como laterais bem avançados, além de três homens no ataque (Hulk, Paulinho e Deyverson). Dessa forma, foi muito dominante. Chegou a fazer um gol com Deyverson aos quatro minutos, mas o tento foi anulado por impedimento. Mesmo assim, o time seguiu buscando o ataque por todos os setores.