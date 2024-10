Cuiabá x Cruzeiro, pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cuiabá passou da primeira fase ao golear o Gama por 5 a 0. Posteriormente, foi derrotado fora na primeira partida das oitavas e, dessa forma, o Dourado conta com o fator casa para reverter o resultado. Portanto, os mandantes precisam vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Contudo, caso a equipe vença com apenas um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Em clima de confronto decisivo, Cuiabá e Cruzeiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na partida de ida, a Raposa saiu em vantagem ao vencer por 2 a 1 . Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Cruzeiro

Os atuais campeões chegam embalados para o confronto. Na primeira fase, a Raposa eliminou o Coimbra por 3 a 2. Assim, com a classificação para as oitavas, venceu o primeiro jogo sobre o Cuiabá por 2 a 1, com gols de Ruan Índio e Gui Meira. Com isso, chega com uma boa vantagem para a definição fora de casa, visto que apenas um empate é o suficiente para avançar.

CUIABÁ X CRUZEIRO

Copa do Brasil Sub-20 – Jogo de volta das oitavas de final

Local: CT Manoel Dresch, Cuiabá (MT)

Data e horário: 23/10/2024, às 16h (de Brasília)

CUIABÁ: Felipe; Hernandes, Luis, Vinicius e Marcelinho; Eduardo, Arthur, Silva e Kauan Cristtyan; Jadson e Guilherme. Técnico: Gustavo Caiçara

CRUZEIRO: Otávio, Dorival, Janderson, Pedrão, Henrique Silva, Kauã Prates, Kaique Kenji, Ítalo Isaac, Ruan Índio, Xavier e Gui Meira. Técnico: Tony Carvalho

Árbitro: Jean Marcel Latorraca Ferreira (MT)

Assistentes: Geovanio Lima da Silva e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Onde assistir: Cuiabá TV

