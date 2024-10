Cruzeiro x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem

Com promessa de casa cheia (59 mil ingressos vendidos), o Cruzeiro recebe o Lanús nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. A partida de volta será no dia 30 de outubro, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina. Assim, quem se classificar, avança para a final com o vencedor da outra semi, entre Racing e Corinthians. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming Paramount+ a parti das 19h.

Como chega o Cruzeiro

Em busca do título inédito da Sul-Americana, o time celeste chegou à semifinal do torneio após passar pelo Libertad nas quartas de final. Na ida, conquistou uma boa vantagem ao fazer 2 a 0 no Paraguai e, posteriormente em casa, empatou por 1 a 1, garantindo a classificação.