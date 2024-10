Cruzeiro: Fernando Diniz abre leque e dá oportunidades a volante e ex-jogador do Grêmio

Volante Fernando Henrique e goleiro Gabriel Grando foram inscritos pela comissão técnica do Cruzeiro para reta final da Sul-Americana

O técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, oferece novas oportunidades a atletas que estavam encostados na Toca da Raposa II, como Fernando Henrique e Gabriel Grando. Ambos foram inscritos pela Raposa na reta final da Copa Sul-Americana e podem ser relacionados na partida contra o Lanús, nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em jogo das semifinais da competição.

Fernando Henrique é um caso que chama atenção. O atleta estava fora dos planos. Mas, sem chances em outros clubes, passou a ser observado por Fernando Diniz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, ele fica disponível em um momento em que o Cruzeiro enfrenta importantes desfalques no setor. Matheus Henrique sofreu uma lesão no quadril, enquanto Vitinho e Japa seguem em preparação física. Além disso, Lucas Romero está suspenso devido ao cartão vermelho no jogo anterior.