Cruzeiro faz mistério e não divulga detalhes antes da decisão

Principal dúvida do técnico Fernando Diniz é se poderá utilizar o goleiro Cássio, que reclama de dores na coxa direita

O Cruzeiro entra em campo contra o Lanús, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A comissão técnica da Raposa decidiu manter total mistério antes da partida.

Costumeiramente, o Cruzeiro divulga detalhes dos treinos, informações sobre atletas em recuperação no departamento médico e outros dados relevantes. No entanto, desde segunda-feira (21), a comunicação do clube celeste não emitiu nenhum comunicado. Assim, é impossível obter informações que antes eram compartilhadas.

Entre as curiosidades dos torcedores está a condição física do goleiro Cássio. O goleiro tem reclamado de dores e aparentemente jogou no sacrifício contra o Bahia, na última sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.