Carille, sobre permanência no Santos: ‘Nada definido’

Após importante vitória do Peixe sobre o Ceará, o treinador desconversou sobre seu futuro no clube

O Santos derrotou o Ceará por 1 a 0 na noite desta terça-feira (22), na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, o Peixe se mantém na liderança do campeonato, cada vez mais próximo do acesso. Porém, Fábio Carille analisou a partida e citou alguns erros cometidos.

“Entregamos bolas simples que estavam no nosso pé. Temos que descansar mais com a bola, se organizar melhor. Faltou uma decisão melhor dos nossos atacantes, teve uma bola que só tinha o Guilherme dentro da área, o Laquintana poderia ter segurado. O nosso trabalho é conscientizar os atletas sobre cada momento dos jogos”, disse o treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Planejamento para 2025

Apesar do caminho para o acesso estar sendo bem traçado, o técnico desconversou sobre possível permanência no clube para a próxima temporada. Mas garantiu que está fazendo parte do planejamento.