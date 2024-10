Cano desencanta, Fluminense vence o Athletico e se afasta do Z4 do Brasileirão

Foi na base da insistência que o Fluminense conquistou uma vitória maiúscula na fuga contra o rebaixamento do Brasileirão. Nesta terça-feira, o Tricolor venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição. E quem garantiu o triunfo foi Germán Cano. O argentino voltou a balançar as redes após mais de cinco meses de jejum e levantou o estádio. Mas antes disso, a equipe de Mano Menezes reteve a posse de bola, mas com muita dificuldade para criar situações de gol.

Com o resultado, o Fluminense pega o elevador na tabela de classificação e ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e já almeja a vaga para a Sul-Americana. Do outro lado, o Athletico se complica ainda mais e está na 17ª colocação, com 31 pontos. O Tricolor agora visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No mesmo dia, o Furacão recebe o Cruzeiro, às 18h30, na Ligga Arena. Ambos jogos pela 31ª rodada da competição.

Brigado e poucas chances

Precisando da vitória, as duas equipes tiveram um primeiro tempo mais de combate, porém de baixa inspiração ofensiva. O time tricolor até teve o controle do jogo, com mais posse de bola e buscando balançar as redes. A melhor oportunidade foi acontecer com Lima, somente aos 41 minutos. No entanto, o Athletico entrou com uma linha de cinco na defesa e dificultou as investidas da equipe carioca. A equipe rubro-negra não atacou e teve apenas uma finalização, porém sem perigo.