Calleri tenta voltar a marcar pelo Brasileirão após mais de dois meses

O São Paulo se prepara para encarar o Criciúma no próximo sábado (26/10), às 22h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aparece como mais uma oportunidade para o centroavante Calleri voltar a balançar as redes novamente pela competição após quase três meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última vez que Calleri marcou pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogador anotou de cabeça após um cruzamento de Wellington Rato. Desde então, o camisa 9 do Tricolor jogou seis jogos no torneio e não balançou as redes em nenhuma oportunidade.