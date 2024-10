Brazão, após vitória do Santos: ‘Falta pouco para o nosso objetivo’

O goleiro teve um papel fundamental no triunfo do Peixe sobre o Ceará, que deixa a equipe cada vez mais próxima do acesso

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta terça-feira (22), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série B. Com isso, o Peixe segue como líder do campeonato. Gabriel Brazão, com grande defesa na partida, evitou o empate dos visitantes. O goleiro falou na saída de campo e citou momento difícil em sua vida particular.

“Eu glorifico a Deus. Eu e minha esposa tivemos uma perda muito grande nas últimas semanas e poucas pessoas sabem. Queria agradecer ao grupo, que nesse momento difícil sempre esteve comigo. Glorifico a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, por poder ajudar esse clube maravilhoso. Porque além de grandes jogadores, são grandes pessoas”, desabafou Brazão ao SporTV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Há apenas cinco rodadas do fim da Segundona, o time paulista se encontra cada vez mais próximo do acesso. Apesar disso, o goleiro do Santos disse que a caminhada continua, mas destacou que falta pouco para a equipe atingir o objetivo.