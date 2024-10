Botafogo x Peñarol: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou o dia mais importante da história centenária do Botafogo. E, claro, na próxima semana, este grau de magnitude estará ainda maior. Depois de 51 anos, o Glorioso disputa, enfim, uma semifinal da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (23), às 21h30, recebe o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida desta instância da competição. A volta está marcada para o Campeón Del Siglo, no dia 30/10, em Montevidéu (URU).

Como chega o Botafogo?

O time alvinegro, líder do Campeonato Brasileiro, passou às semifinais sempre decidindo fora, como será nas semifinais. Assim, Palmeiras e São Paulo ficaram pelo caminho. No entanto, para repetir o final feliz, o Botafogo precisa melhorar a pontaria nos arremates. Nos últimos jogos, a equipe, invicta há mais de dois meses, não conseguiu um bom aproveitamento no quesito e irritou a torcida com gols perdidos. Por isso, o técnico Artur Jorge trabalhou muito este fundamento nos treinos realizados no Espaço Lonier.

Em busca do título inédito da Copa Libertadores, o Botafogo terá o desfalque de Júnior Santos, que sentiu a tíbia da perna esquerda e, portanto, ficará fora da relação. O Raio é o artilheiro do torneio, com nove gols, e seria uma baita opção para o segundo tempo do encontro com os uruguaios.