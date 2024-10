Betinho Marques: Hulk tira da chuva se São Januário uma pintura renascentista

Zé do Monte foi um volante, chamado na época de pivot, que jogava de cabeça erguida, de forma imponente e elegante, mas que rachava a cabeça para o Atlético não capitular. Afinal, o preto e branco eram sua vida. Se não houvesse matéria relevante nos jornais da década de 50, a resposta era básica: coloque uma foto do Zé e busque uma opinião, tá resolvido.

Em meados da década de 1940, o cartunista Fernando Pieruccetti, mais conhecido como Mangabeira, criou o Galo para se referir o brio de nunca se dar por vencido do Atlético. A referência para o simbolismo atendia pelo nome de Zé do Monte.

Contrariando o estereótipo do homem forte, bobão, sem talento, que só tem vigor, o atacante de 38 anos desfrutou do automatismo do fundamento apurado em treinos particulares e específicos e abriu o leque, beirando os 80 minutos de jogo…

…A pintura foi concebida no “ontem”, mas fora construída ao longo de várias sessões. Uma bola chega, o adversário também, o corpo recebe, se direciona ao objetivo. E com o pincel dos pés, com um traço curvo, valorizando a figura humana, coloca em cores realistas e vivas, com utilização de técnicas de luz e profundidade, a pelota dentro da moldura do goleiro Léo Jardim. Literalmente, valorizando a natureza, a capacidade e a excelência tão difundidas pelos renascentistas.

Até quando?

A grande questão é temporal. Como incluir Giva? O Renascentismo, arte que exalta o racionalismo, o humano e a natureza tem registros nos século XIV, XV e XVI e tinha como expoentes Mica (para os íntimos) ou Michelangelo, Leo da Vinci e Galileu Galileu tem agora um problema. Afinal, como anexar Hulk nessa linha do tempo? Seria o novo Renascimento?