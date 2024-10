Benfica x Feyenoord: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões

O Benfica recebe o Feyenoord nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), em confronto pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. O embate coloca frente a frente o técnico Bruno Lage, comandante do Benfica, e Brian Priske, treinador do Feyenoord.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Feyenoord, aliás, terá a transmissão exclusiva da Max (streaming).

Como chega o Benfica

Na atual edição da Champions League, o Benfica, afinal, vem demonstrando um excelente desempenho. A equipe portuguesa, aliás, soma seis pontos conquistados em duas vitórias, marcando seis gols e sofrendo apenas um, o que resulta em um aproveitamento de 100%.