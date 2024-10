Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes do futebol europeu se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Duelo de gigantes do futebol europeu nesta terceira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (23), Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, e os culés tentam encerrar um tabu contra o rival alemão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da TNT e Max (streaming).

Como chega o Barcelona

Com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, o Barcelona terá um confronto direto na tabela de classificação da Champions e tenta voltar a vencer o Bayern após seis jogos. Contudo, o momento do Barça é positivo, e a equipe vem de três vitórias seguidas, sendo a última uma goleada por 5 a 1 sobre o Sevilla, que manteve o time na liderança isolada do Campeonato Espanhol.