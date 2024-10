Atlético de Madrid x Lille: Onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético de Madrid e Lille se enfrentam nesta quarta-feira, 23/10, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Ambos entram na rodada com três pontos e estão no grupo que disputa a repescagem para as oitavas de final (entre 9º e 24º lugares). Portanto, para uma aproximação do G8 (vaga automática às oitavas), precisam de um bom resultado. O jogo será às 16h (horário de Brasília) no Estádio Metropolitano, em Madri.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão do canal Max, a partir das 16h (de Brasília).

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Antes, eram oito grupos de quatro, em turno e returno, com os dois primeiros avançando às oitavas. Agora, existe um grupo único com 36 times. Contudo, cada um joga apenas seis partidas, num formato de modelo suíço (bem comum nos jogos de xadrez) com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares jogam uma repescagem (oito mata-matas); quem vencer os duelos avança às oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.