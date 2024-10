Artur Jorge: ‘Botafogo confirmou o que eu pensava. Um gigante adormecido’

Artur Jorge chegou ao Botafogo, em abril, com uma ideia sobre o clube. Aos poucos, conforme foi se familiarizando com o Mais Tradicional, confirmou aqueles pensamentos que pairavam sobre sua cabeça, antes de atravessar o Oceano Atlântico e fincar os pés no Rio de Janeiro. Em entrevista ao site da Fifa, o técnico português relembrou as suas primeiras impressões do Glorioso e enalteceu a história do clube. Ele, no entanto, não consegue explicar por que um time com tantas lendas ainda não conquistou uma Copa Libertadores e está há 29 anos sem ganha o Brasileirão, torneio que, nesta edição, lidera.

“O Botafogo confirmou aquilo que eu pensava, de ser um gigante adormecido. Com um projeto, com uma meta bem definida, me cativou para um desafio. A história do clube faz-se de passado, de figuras, de conquistas… Nós sabemos que o Botafogo tem, de fato, individualidades que se destacaram, que foram importantes na história do clube, mais recente ou antiga. Mas nunca surgiu essa oportunidade (de ganhar a Libertadores) por contextos que eu próprio não sei explicar. Vamos, então, trabalhar no sentido de fazer com que o nome Botafogo possa estar dimensionado à imagem de todos os grandes clubes mundiais”, pontuou o treinador bracarense.