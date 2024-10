Arsenal vence Shakhtar, em Londres, e está no G8 da Champions

Apesar do magro 1 a 0, Gunners, que ainda perderam pênalti, foram superiores e não sofreram sustos do rival

Graças a um gol contra do goleiro Riznyk, no primeiro tempo, o Arsenal conseguiu uma dura vitória diante do Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (22/10), pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. Jogando em casa, no Emirates Stadium, os londrinos fizeram um bom primeiro tempo; no entanto, caíram de ritmo na etapa final. Ainda assim, tiveram oportunidades para ampliar o placar, mas perderam um pênalti com Trossard. Por fim, sustentaram a vantagem e o resultado final foi 1 a 0.

Com essa vitória, o Arsenal chega a sete pontos e entra provisoriamente no G8. Para continuar na zona de classificação direta às oitavas, dependerá dos jogos desta quarta-feira. Por outro lado, o Shakhtar, com apenas um ponto, está fora da zona de classificação para a repescagem (do 9º ao 24º lugar).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares disputam uma repescagem (oito mata-matas); aqueles que vencerem os duelos avançam para as oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.