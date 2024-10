Após hat-trick na Liga dos Campeões, Vini Jr manda recado ao Flamengo

Autor de três gols do Real Madrid na vitória por 5 a 2 diante do Borussia Dortmund, Vini Jr, favorito ao prêmio da Bola de Ouro, mandou um recado à torcida do Flamengo. O atacante reafirmou o seu carinho pelo seu time do coração e demonstrou confiança pelo título da Copa do Brasil.

“Estou sempre de olho no meu Mengão, sempre acompanhando os jogos, mas com um pouco de dificuldade, pois aqui os jogos passam muito tarde. Mas a primeira coisa que faço quando acordo é saber qual foi o resultado do Flamengo. Estamos em mais uma final. Boa sorte a todos e que possamos ganhar a Copa do Brasil”, disse Vini à “TNT Sports”.