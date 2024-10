Vila Nova x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda buscando o acesso, Vila Nova e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre está mais próximo do G4, na sexta colocação da tabela, somando 49 pontos. Enquanto isso, o Aurinegro Amazonense se encontra na 10ª posição, com 45, mas possui um jogo a menos. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal fechado SporTV e também do pay-per-view Premiere.

Como chega o Vila Nova

Após sofrer um duro golpe em casa ao perder para o Coritiba por 3 a 0, no último sábado (19), o Colorado terá mais um desafio como mandante. Na sexta colocação, a equipe possui 49 pontos e, caso vença o confronto, se aproximará ainda mais do grupo de acesso. O confronto marcará a estreia do novo treinador, Thiago Carvalho, que assumirá a equipe na reta final do torneio. O técnico poderá contar com o retorno de Emerson Urso, Júnior Todinho e João Lucas, que cumpriram suspensão na derrota para o Coxa.