Vídeo! Apresentador veste camisa e canta hino do Flamengo após eliminação do Corinthians

O repórter da Band, Getúlio Vargas, também comentou na publicação: “Muro ‘tá’ baixinho, Benja”. Já Thiago Asmar, vencedor da aposta, cobrou o companheiro: “Cadê o hino”, questionou.

Flamengo elimina Corinthians

As referências de Filipe Luís estão cada vez mais claras. O técnico iniciou sua trajetória no Flamengo colocando em prática um pouco do que aprendeu com Jorge Jesus, entre 2019 e 2020. Nesse domingo (20), porém, notou-se a influência de Simeone em suas estratégias.

Após a expulsão de Bruno Henrique, aos 27′ do primeiro tempo, o técnico optou por Fabrício Bruno no lugar de Gabigol. A mexida fez o Flamengo atuar no 5-3-1, com Arrascaeta de falso 9, povoou a intermediária defensiva e impediu que o Corinthians se infiltrasse.

Nesse cenário, o Flamengo se fez valer da vantagem construída no Maracanã, com gol de Alex Sandro, e avançou à 10ª final de Copa do Brasil da história. O Rubro-Negro agora enfrenta o Atlético-MG em busca do pentacampeonato do torneio nacional, nos dias 3 e 10 de novembro.

