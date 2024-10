Veja o scout de Neymar na sua volta aos gramados após 369 dias

Craque, após mais de um ano, entrou aos 36 da etapa final no duelo de seu time, Al-Hilal, contra o Al Ain. Confira os números do brasileiro

Neymar voltou a jogar nesta segunda-feira, 21/10/ 2024, após 369 dias afastado dos gramados. O craque estava inativo desde 17 de outubro de 2023, quando sofru a sua 38ª lesão na carreira, a mais grave, no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O retorno aconteceu no duelo entre seu time, o Al-Hilal, e o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela terceira rodada do Grupo B (Oeste) da Champions Asiática. Ney entrou exatamente aos 31 minutos e 15 segundos do segundo tempo, substituindo Nasser Al Dawsari, com o jogo em 5 a 3 a favor do Al-Hilal (terminou 5 a 4). Confira abaixo o histórico de Neymar na partida.

Neymar no banco de reservas

Durante o jogo, Neymar ficou no banco ao lado do brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica. Ele vibrou intensamente com o gol de Renan Lodi, com quem compartilhou convocações na Seleção Brasileira nos últimos anos. Lodi abriu o placar para o Al-Hilal aos 25 minutos do primeiro tempo, correndo em direção a Neymar para celebrar o gol.

O astro permaneceu concentrado no banco até sua entrada em campo. Aos 28 minutos, iniciou o aquecimento e, finalmente, aos 31 minutos e 15 segundos do segundo tempo, entrou em campo. A transmissão da TV também mostrou sua filha Mavie e Bianca Biancardi nas tribunas.