Torcedor do Internacional acusa goleiro do Grêmio de atingir filho com bola

O Gre-Nal 443, disputado no último sábado (19), gerou discussões e confusões, tanto dentro quanto fora de campo. Um torcedor do Internacional acusa o goleiro do Grêmio, Caíque, de arremessar uma bola de esparadrapo em direção ao seu filho no estádio Beira-Rio.

“Instaurei um inquérito sobre o episódio relatado pelo pai da criança, que teria sido atingida. O pai diz que viu o goleiro arremessar. Temos uma imagem do goleiro com a bolinha na mão, e, quando ele está entre o fim do toldo e o vestiário, a bolinha é arremessada. No entanto, ainda não sabemos se foi ele ou outra pessoa. Aguardamos as imagens”, afirma o delegado do caso.

