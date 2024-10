Seleção Brasileira feminina se apresenta para amistosos contra a Colômbia

Os jogos contra as colombianas serão nos dias 26 e 29 deste mês, em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade

A Seleção Brasileira feminina se apresentou, na manhã desta segunda-feira (21), para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia. Os jogos serão no sábado e na terça-feira, ambos em Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade. Esses, aliás, serão os primeiros desafios da Canarinho após a conquista da medalha de prata em Paris.

“Guardei a medalha num lugar bem escondido da minha casa”, disse para o site oficial da CBF.

Já Kaká, estreante na Seleção, comemorou a oportunidade.

“Não esperava essa convocação, ainda mais por estarmos já no final do ano. Eu estava em casa, deitada, e aí comecei a receber mensagens de parabéns. No início, não entendi muito bem. Foi quando me avisaram que eu tinha sido convocada para a Seleção. Fiquei em choque”, afirmou.