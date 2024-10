Santos celebra retorno de Neymar aos gramados: ‘É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila’

O camisa 10 do Al-Hilal está de volta após 369 dias longe dos jogos, por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo

A vitória por 5 a 4 do Al-Hilal diante do Al-Ain, na tarde desta segunda-feira (21), marcou o retorno de Neymar aos gramados. O camisa 10 não jogava há mais de um ano (369 dias), por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. Assim, com o retorno do craque brasileiro, personalidades, clubes e entidades celebraram a volta do atacante. Um deles foi o Santos, clube que revelou Neymar.

“Neymar não é apenas craque. Não é apenas gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhões de torcedores ao redor do mundo. E, quando o assunto é torcedor, a nação santista tem um sentimento incomparável. Um vínculo mais que especial com o melhor jogador brasileiro dos últimos anos. É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila. Vai pra cima deles”, publicou o Santos.