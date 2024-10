Renato Augusto reaparece no Fluminense após mais de dois meses

Rio de Janeiro, Brasil - 17/10/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Flamengo esta noite no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: MARCELO GONÇALVES/ FLUMINENSE F.C. Crédito: Marcelo Goncalves

Sem espaço com o técnico Mano Menezes, Renato Augusto tem encontrado dificuldade para ter regularidade com a camisa do Fluminense. No entanto, o jogador voltou a atuar pela equipe no triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo. O duelo aconteceu na última quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o experiente atleta não entrava em campo desde o dia 10 de agosto, curiosamente em outro clássico, contra o Vasco, no Nilton Santos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde sua chegada ao clube, o meio-campista atuou em 28 partidas, obtendo nove vitórias, sete empates e 11 derrotas e estufou a rede em apenas uma oportunidade. Sob a batuta do técnico Mano Menezes, foram apenas 54 minutos.

Busca por mais minutagem Recentemente, o presidente Mário Bittencourt citou as contratações de Renato Augusto e Douglas Costa e relembrou que ambos foram bem diante da LDU, do Equador, na decisão da Recopa Sul-Americana. Entretanto, não tiveram uma boa temporada, tanto que o atacante já deixou o clube e o meia pouco é utilizado. “Não existe carta branca (para realizar contratações). Tem um departamento de scout, um diretor-executivo, tinha um diretor de planejamento, o treinador, senta e monta o elenco. Quem está de fora não pode ser lúdico, como Football Manager. Ninguém trabalha assim”, justificou Mário, em live ao canal Soda Nense, no youtube.