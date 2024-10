Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Real Madrid está apenas na 17ª posição na tabela, com três pontos. Isto porque o clube merengue estreou neste novo modelo da Champions com vitória sobre o Stuttgart, mas vem de uma derrota fora de casa para o Lille. Dessa maneira, o time comandado por Carlo Ancelotti aposta na vantagem de jogar em casa para voltar a vencer na competição.

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (22), Real Madrid e Borussia Dortmund vão reeditar a última decisão do torneio em duelo válido pela terceira rodada. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e ambas as equipes precisam voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Dortmund faz um bom início de Champions e tenta, ao menos, repetir a campanha da temporada passada, quando ficou com o vice. Assim, o time alemão tenta manter os 100% de aproveitamento nesta fase de liga, após as vitórias contra Celtic e Brugge.

Porém, o técnico Nuri Sahin terá que lidar com um desfalque importante do atacante Adeyemi nesta terça-feira. Além disso, a equipe alemã também não conta com o atacante Julien Duranville, o meia Giovanni Reyna e o lateral direito brasileiro Yan Couto. Por fim, em relação ao último jogo, na vitória sobre o St. Pauli na Bundesliga, Gittens deve substituir Gross no time titular.