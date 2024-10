Presidente do Vasco, Pedrinho apaga publicação em sua conta após críticas

Assessoria do mandatário explica ação, realizada no último sábado (19), pouco após a eliminação do Cruz-Maltino na Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O presidente do Vasco, Pedrinho, publicou e depois apagou postagem em sua conta no Instagram após a eliminação na Copa do Brasil de sábado (19). Após publicar mensagem de apoio mesmo após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, que tirou o clube da competição, o mandatário recebeu inúmeras respostas de críticas na postagem. Dessa forma, Pedrinho bloqueou alguns torcedores antes de restringir os comentários e, enfim, deletar a publicação. Segundo o “ge”, a assessoria do presidente revelou que “sua conta no Instagram é pessoal e que ele tem a liberdade de gerenciá-la como bem entender”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco esclarece polêmica sobre venda de ingressos vs Atlético-MG

Além disso, a resposta informava que ele recebera “ofensas pesadas, que extrapolam o tema de sua gestão”. Por fim, disse também que nenhum torcedor seria bloqueado das contas oficiais do Vasco nas redes sociais. O presidente está, assim, sob pressão após os oito jogos sem vencer na temporada, incluindo a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil. A atuação do clube na janela de julho é uma das principais críticas ao mandatário. Juntamente a isso, os problemas na venda de ingressos para o duelo contra o Galo, em São Januário, e a falta de notícias sobre investidores. Confira a publicação de Pedrinho, posteriormente excluída “Uma semifinal, um objetivo, um sonho. Entramos em campo com a força da torcida ao nosso lado. Corremos por cada vascaíno. Lutamos por todos. Mostramos que o Vasco da Gama é a paixão incondicional. Estou triste porque não conseguimos passar de fase e chegar onde poderíamos. Vamos trabalhar mais. Agradeço do fundo do coração o apoio de cada torcedor. Como diz a música “Nunca vão entender esse amor. Vasco da Gama, pra sempre eu vou te amar.”