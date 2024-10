Premier League: Nottingham Forest vence e aumenta crise do Crystal Palace

Dessa maneira, o Nottingham Forest encerrou a sequência de três jogos sem vitória na Premier League e se manteve na primeira página da tabela. Com o resultado, a equipe chegou aos 13 pontos, com dois a menos que o Brighton, na quinta posição, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

O jogo

Foi uma etapa inicial sem gols. O Nottingham Forest teve as melhores chances, mas não aproveitou. O Palace foi quem mais finalizou a gol (3 a 2), mas sem grande perigo. Nos últimos minutos, Chris Wood chegou perto de abrir o placar para o Forest, mas parou em Henderson. 0 a 0 no City Ground.

Na volta do intervalo, o jogo foi equilibrado, com chances para ambas as equipes. A primeira boa oportunidade foi em finalização de fora da área do meia Eze, na qual o goleiro Sels fez grande defesa e a bola explodiu no travessão do Nottingham Forest. Contudo, a resposta dos donos da casa foi mais assertiva. Aos 19 minutos, Wood aproveitou um corte da zaga adversária e finalizou de primeira para confirmar a vitória no City Ground.