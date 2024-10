Palmeiras x Botafogo (Brasileirão Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (22), em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Sub-17, no Canindé. O Verdão chega com a vantagem após levarem a melhor contra o Glorioso no primeiro jogo, por 1 a 0. O vencedor do duelo vai enfrentar o Santos ou Fluminense.

Onde assistir

O duelo entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão Sub-17 terá a transmissão do Sportv.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras, único invicto no Brasileirão sub-17, está com a confiança de definir a classificação em São Paulo. Líder isolado do Grupo B, o alviverde avançou ao vencer o Corinthians por 3 a 1, após empatar a primeira partida em 2 a 2. Com a vitória na partida de ida, o Verdão pode até empatar que estará na final da competição da categoria.