Neymar parabeniza Estêvão por recorde quebrado: ‘Voa’

Atacante do Palmeiras chegou a 18 participações em gols neste Brasileirão com 17 anos, ultrapassando o jogador do Al-Hilal com a mesma idade Crédito: Jogada 10

O atacante Estêvão fez história no domingo (20/10) ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Palmeiras contra o Juventude por 5 a 3, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. O garoto tornou-se o jogador com 17 anos com mais participações em gols em uma mesma edição da competição, ultrapassando Neymar com a mesma idade. E o atacante do Al-Hilal fez questão de parabenizar o atacante. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Parabéns, Estêvão, pelo recorde quebrado! Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa”, escreveu Neymar, em suas redes sociais.

Contra o Juventude, Estêvão marcou o primeiro gol do Verdão e ainda deu uma assistência para Raphael Veiga. Assim, ele chegou a dez gols e oito assistências em 24 jogos disputados no Brasileirão. Quando Neymar assumiu a liderança do quesito, ele tinha dez gols e seis assistências em 33 partidas. Aliás, após marcar o primeiro gol do Palmeiras na partida, Estêvão homenageou Neymar na comemoração. O camisa 10 da Seleção Brasileira costuma fazer uma ”careta” quando marca. “Fico muito feliz, é uma comemoração que eu gosto, que eu pude fazer em homenagem a ele. Espero que ele volte da melhor forma possível”, disse Estêvão, após a partida.