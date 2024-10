Neto revela torcida e crava campeão da Copa do Brasil 2024

O ex-jogador Neto, atualmente comentarista e apresentador da TV Bandeirantes, revelou para quem torcerá na final da Copa do Brasil. O ex-atleta alerta que, embora o Rubro-Negro tenha mais opções, não vive um bom momento.

“Vou torcer muito e acender velas para Nossa Senhora Aparecida, pedindo pela vitória do Atlético. O Flamengo é considerado por muitos como o melhor elenco, mas não joga bem atualmente. O Flamengo tem mais alternativas, mas acredito que o Galo vai levar essa. Algo me diz que o Atlético-MG será campeão da Copa do Brasil”, disse Neto no programa “Apito Final” da Band.

No entanto, os atleticanos não devem se animar demais com a torcida ou com as previsões de Neto. Afinal, nesta edição da competição, ele já errou duas vezes. Inicialmente, nas oitavas, apostou que o Palmeiras avançaria. Nas semifinais, ele previu a vitória do Corinthians e também errou.