Namorado de Rihanna interessado na compra de clube inglês

O rapper Asap Rocky, namorado da cantora Rihanna, pode estar prestes a se envolver no mundo do futebol. De acordo com a imprensa inglesa, ele faz parte de um grupo de investidores liderado pelo advogado Joe Tacopina (que já defendeu Donald Trump), que estaria negociando a compra do Tranmere Rovers, clube da quarta divisão inglesa (League 2).

Além disso, esse grupo de investidores já teria feito uma proposta para adquirir 80% do time por cerca de 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Atualmente, o Tranmere Rovers pertence ao ex-chefe da Associação de Futebol, Mark Palios, que está no cargo desde 2014.

Embora essa possa ser a primeira experiência de Asap Rocky no futebol, o advogado Joe Tacopina já tem um histórico no esporte. Em 2011, ele fez parte do grupo que comprou a Roma, mas depois deixou o clube para se tornar presidente do Bologna, em 2014.