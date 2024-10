Milan x Club Brugge: escalações, arbitragem e onde assistir

Buscando sua primeira vitória na atual edição da Champions, o Milan (ITA) recebe o Club Brugge (BEL), nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de Liga da competição. A bola rola às 13h45 (de Brasília) no San Siro e pode valer a recuperação do time de Milão, que vem com duas derrotas nos dois primeiros jogos.

LEIA MAIS: Com Neymar em campo, Al-Hilal vence o Al Ain em jogo com nove gols

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Milan

Após jogar sem cinco titulares e, ainda assim, sair com a vitória contra a Udinese, no sábado (19), pelo Campeonato Italiano, o Milan vem com força máxima para buscar sua primeira vitória na Champions.