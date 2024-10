Maya Massafera revela romance com jogador do Flamengo

A produtora de moda e apresentadora apareceu com um buquê de flores em seus stories no Instagram e contou detalhes do novo affair

A fila andou para Maya Massafera, de 44 anos, após um desentendimento com ex-affair durante um encontro romântico na noite da última quinta-feira (17). A influencer reapareceu nas redes sociais nesse domingo (20) com um buquê de flores e revelou, sem citar nomes, que agora está saindo com um jogador do Flamengo.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Maya conta aos amigos que pôs fim ao antigo relacionamento e, inclusive, já encontrou outro affair. Empolgada com o novo romance, Massafera não se conteve e revelou que o rapaz atua pelo Flamengo, mas evitou dar mais detalhes sobre a identidade do jogador.

“Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara. Juro. Joga no Flamengo”, contou Maya com um buquê de flores na mão.