Lucas retoma boa fase no São Paulo após queda de rendimento em decisões

Assim como o Tricolor, Lucas teve atuações abaixo, especialmente nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores. As eliminações e um provável 2024 sem título de expressão foram os resultados deste período negativo.

Lucas Moura voltou a ser decisivo no São Paulo. No duelo contra o Vasco, na última quarta-feira (16/10), ele marcou duas vezes e comandou a vitória do Tricolor, que manteve a equipe firme na briga pelo G4. Assim, o camisa 7 dá uma resposta, após uma grande queda de rendimento nas últimas partidas.

Contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, Lucas perdeu a melhor chance do São Paulo durante os dois confrontos. O tento fez falta para a equipe, que não conseguiu balançar as redes do Galo em 180 minutos. Já pela Libertadores, contra o Botafogo, o atacante perdeu um pênalti no duelo de volta, que acabou fazendo falta ao final da partida.

Contudo, após os fracassos nas Copas, Lucas mostrou que conseguiu deixar as memórias ruins de lado e dar a volta por cima. Contra o Corinthians, foi as redes em cobrança de pênalti. Já contra o Vasco, marcou duas vezes e comandou o time em mais um triunfo. A exceção acabou sendo contra o Cuiabá, onde toda a equipe do São Paulo jogou mal.

Lucas mira recorde pessoal ainda em 2024

Agora, Lucas mira uma melhora pessoal. Com 12 gols nesta temporada e oito partidas a disputar, o camisa 7 pode bater uma marca que não alcança desde 2019. Ele marcou 15 tentos na temporada 2018/2019 com o Tottenham. Desde então, nunca conseguiu ultrapassar e até mesmo repetir a marca.