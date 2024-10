Lewis deve começar entre os titulares contra o Criciúma

Com Welington suspenso e Michel Araújo e Patryck lesionados, britânico é a única opção de Zubeldía no setor

Lewis deve ganhar mais uma oportunidade no time do São Paulo. Único atleta disponível no setor neste momento, o britânico será escolhido por Luis Zubeldía para iniciar o duelo contra o Criciúma. A partida acontece no próximo sábado (26), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Welington está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco. Além disso, Michel Araújo e Patrick estão no departamento médico e ainda sem previsão de retorno. Assim, Lewis aparece como a única opção no setor. E o britânico precisa entregar uma resposta rápido.