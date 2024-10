Las Palmas vence e joga o Valencia para a lanterna do Campeonato Espanhol

No jogo dos desesperados no Campeonato Espanhol, melhor para o Las Palmas. No Mestalla, a equipe visitante superou o anfitrião Valencia, de virada, por 3 a 2. Os gols foram marcados foi Alex Munoz, Fabio Silva e Moleiro, com Pepelu e Moleiro descontando. No entanto, o duelo ficou marcado pelo grande número de cartões aplicados durante o jogo: foram 13 amarelos e um vermelho.

Foi a primeira vitória do Las Palmas em La Liga após dez rodadas. Dessa maneira, o resultado tirou a equipe da lanterna, jogando-a para 19º, com seis pontos. O último lugar é justamente do Valencia, que tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate.

O Las Palmas volta a jogar no próximo sábado (26), quando recebe o Girona, às 13h30 (de Brasília). Já o Valencia entra em campo no dia seguinte, quando visita o Getafe, às 12h15.