Juventus x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (22), Juventus e Stuttgart se enfrentam às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, pela terceira rodada. Ambas as equipes precisam voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Contudo, o técnico Thiago Motta segue com alguns problemas no elenco. Bremer, Arkadiusz Milik, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio, lesionados, não estarão à disposição nesta terça-feira.

Além disso, o goleiro Michele Di Gregorio, expulso contra o RB Leipzig na segunda rodada da Champions, cumpre suspensão e completa a lista de baixas da Velha Senhora.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart vai em busca da primeira vitória nesta fase de liga da Champions, para seguir com chances de garantir uma vaga no mata-mata. Isto porque, no momento, a equipe aparece na 24ª posição, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas.