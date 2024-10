JP Chermont desfalca o Santos contra o Ceará pela Série B

Menino da Vila é cortado do jogo da próxima terça para ter condições de atuar na reta final da Série B do Brasileirão

O Santos encerrou, nesta segunda-feira, a sua preparação para enfrentar o Ceará, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille, aliás, terá que mexer na escalação titular por conta de desgate. No entanto, ele também conta com retornos para a equipe.

A principal é a entrada do lateral direito JP Chermont está com um edema na parte posterior da coxa direita e não fica à disposição. Assim, Hayner deve ser titular. No meio de campo, o meia Miguelito, com infecção intestinal, também fica de fora.