Jornal argentino destaca retorno de Neymar e projeta Al-Hilal favorito ao Mundial

O retorno de Neymar aos gramados virou pauta no mundo do futebol. O craque não jogava há mais de um ano devido a uma lesão no joelho e, nesta segunda-feira (21), atuou por 13 minutos pelo Al-Hilal na Champions da Ásia. Um dos jornais que comentou o retorno foi o Olé, da Argentina.

Aliás, o jornal destacou que o Al-Hilal, sob o comando de Jorge Jesus, conquistou a Liga Saudita mesmo sem Neymar, mas coloca o time como um dos candidatos ao título do Mundial de Clubes com o retorno de seu principal jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Al-Hilal não sentiu sua falta e foi campeão da Arábia Saudita, mas não da Ásia. Agora, com Ney em campo, o time árabe promete arrasar em todos os torneios que disputar e se anima com o próximo Mundial de Clubes, onde pode enfrentar River e Boca”, publicou o jornal, que ainda completou.