Jogadores da Seleção enaltecem retorno de Neymar aos gramados

O retorno de Neymar aos gramados repercutiu no mundo da bola. Logo após a vitória do Al-Hilal contra o Al-Ain por 5 a 4, o nome do craque brasileiro apareceu entre os mais comentados nas redes sociais. Assim, inúmeros jogadores foram até a internet para celebrar a volta do camisa 10, inclusive seus companheiros de Seleção.

Atletas como Raphinha, Lucas Paquetá e Andreas Pereira fizeram publicações exaltando o grande nome da geração atual do futebol brasileiro.