João Lourenço comemora gol pelo Fluminense no Brasileirão de Aspirantes

Autor do gol que garantiu o triunfo do Fluminense por 2 a 1 sobre o Vitória, no último sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão de Aspirantes, João Lourenço celebrou o resultado conquistado no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Esse foi o primeiro gol de João Lourenço na atual edição do campeonato, aliás. Natural de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, o atacante de 19 anos chegou ao Fluminense em 2015 e tem contrato com o clube até o fim de 2026. Ele coleciona convocações para seleções brasileiras de base e também integra o Sub-20 tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense pode dar salto na tabela se vencer duelo com o Athletico-PR