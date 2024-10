Ídolo do Corinthians, Paulinho anuncia jogo de despedida

O evento que marca o fim da carreira do meia será no dia 21 de dezembro, no Estádio Canindé

As vendas para a celebração já iniciaram e estão no primeiro lote. Os valores são de R$ 30 para o valor inteiro da arquibancada e R$ 15 para meia entrada. O outro setor disponível é o de cadeira numerada coberta, com um valor de R$ 50 inteira e R$ 25 meia. Aliás, os ingressos estão sendo comercializados pela internet, com informações no Instagram do ex-jogador.

O evento está marcado para o dia 21 de dezembro (sábado), às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo. O meia mencionou a presença de grandes astros do futebol na partida, amigos que fez durante passagens pelo Barcelona, Tottenham, além do Timão. Mas não especificou os nomes.

Nesta segunda-feira (21), Paulinho utilizou as redes sociais para anunciar seu jogo de despedida dos gramados. O ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do Corinthians confirmou sua aposentadoria do futebol no último mês , com um vídeo emocionante também publicado em suas contas oficiais.

Paulinho no Corinthians

Vestindo a camisa do Timão, Paulinho participou de 219 partidas e marcou 40 gols. Durante sua passagem pelo clube, foram 109 vitórias, com um aproveitamento de 58,7%. Além disso, marcou seu nome na história do time paulista com as conquistas do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes.

O meia também representou a Seleção Brasileira, disputando a Copa do Mundo de 2014, mas sem se destacar no torneio. Além de sua trajetória no futebol brasileiro, Paulinho jogou no exterior, atuando por clubes como Barcelona, Tottenham e Guangzhou Evergrande, entre outros.