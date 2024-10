Grêmio perde dois jogadores no Gre-Nal para confronto direto na próxima rodada

Além da terceira derrota para o Inter na temporada, o Grêmio tem outros motivos para se preocupar. Afinal, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com duas peças importantes em seu próximo compromisso, o confronto direto com o Atlético Goianiense. Tratam-se do meio-campista Dodi e do atacante Diego Costa. Os dois vão cumprir suspensão automática depois de receberem o terceiro cartão amarelo. O volante foi advertido depois de fazer uma falta em Alan Patrick e seu substituo deve ser Pepê. Já o centroavante, que entrou na segunda etapa, recebeu a punição após uma dividida com Bruno Gomes. Mesmo com a moral com a comissão técnica, o centroavante não vem sendo titular.

Grêmio se manifesta depois de acusação de ofensa racial

Uma situação que também ganhou repercussão no Gre-Nal foram as denúncias de atos de injúria racial por parte da torcida colorada contra a gremista. Assim, o Tricolor Gaúcho se posicionou que tomará as medidas necessárias depois da conclusão das investigações sobre o caso.