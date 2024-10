Grêmio cobra investigação de suposta injúria racial no Gre-Nal

Diretoria do Tricolor Gaúcho exige mais atenção com situação que ocorreu na arquibancada do Beira-Rio no último sábado (19) pelo Brasileirão

Aliás, em nota, o tricolor gaúcho solicitou, portanto, que os órgãos competentes apurem o fato, mas não informou se entrará com uma notícia de infração, medida usada para pedir que a Procuradoria do STJD investigue uma possível infração.

O Grêmio pediu, nesta segunda-feira (21), a abertura de uma investigação sobre um suposto caso de racismo ocorrido no clássico Gre-Nal, no último sábado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não se pronunciou sobre a acusação.

Todavia, a situação e cobrança da direção do Tricolor começou quando a Rádio Gre-Nal divulgou um vídeo que mostra um torcedor do Internacional passando a mão no antebraço e, em seguida, gritando em direção aos torcedores do Grêmio. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol compartilhou o vídeo e prometeu acompanhar os desdobramentos do caso.

Confira um trecho nota do Grêmio

“O Grêmio tomou conhecimento de uma imagem feita no último sábado, durante o clássico Gre-Nal, que mostra um torcedor adversário fazendo gestos em direção à torcida Tricolor, que podem configurar o crime de injúria racial. Durante o domingo, o ‘Observatório da Discriminação Racial no Futebol’ informou que monitorará os desdobramentos do caso.

