Goleiro do Atlético, sobre decisão da Copa do Brasil: ‘Quando chegamos à final, não perdemos’

Atlético e Flamengo irão decidir a Copa do Brasil nos dias 3 e 10 de novembro. Do lado do Atlético, há muita confiança. O goleiro Everson demonstrou o quanto está otimista em conquistar a taça.

A situação chamou a atenção durante a divulgação do Atlético nos bastidores do jogo, no YouTube. Logo após o apito final do árbitro, o arqueiro olhou para um amigo na torcida e gritou: “Vamos, Gordinho! Mais uma, p***! Mais uma final, p***! Quando chegamos à final, não perdemos! Mais uma para nós!”, exclamou o goleiro.

O Galo chegou à final da Copa do Brasil ao empatar com o Vasco, no Rio de Janeiro, no último sábado, em 1 a 1. No primeiro jogo, na Arena MRV, o clube mineiro venceu por 2 a 1, de virada.