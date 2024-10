Focado em ajudar o Santos na reta final da Série B, Gil deixa seu futuro em segundo plano

Uma das opções do zagueiro de 37 anos pode ser a aposentadoria dos gramados no fim da temporada; objetivo, porém, é devolver o Peixe à Série A

O zagueiro Gil, do Santos, ainda não quer pensar sobre seu futuro. Na noite desta segunda-feira (21), ele utilizou as suas redes sociais para deixar claro que seu foco está por completo em devolver o Peixe à elite do futebol brasileiro.

“Só queria vir aqui dizer que estou me sentindo muito bem nessa temporada e totalmente focado na reta final da Série B, em busca de atingirmos nosso objetivo na competição. Não falei com ninguém ainda sobre o próximo ano. Foco total nesses jogos e depois pensar no que será do futuro”, escreveu ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora