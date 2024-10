Fluminense abre setor contra o Athletico com ingressos a R$ 10

O Fluminense abriu, na tarde desta segunda-feira (21), a venda de ingressos do setor Leste Superior para a partida contra o Athletico, que ocorre nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O setor tem preços populares a partir de R$ 10 (meia-entrada).

Dessa forma, sócios devem fazer check-in e não-sócios podem adquirir seu ingresso através do site fluminense.futebolcard.com. Até a noite do último domingo (20), mais de 25 mil torcedores já haviam garantido entrada para o duelo, como o próprio Fluminense informou, aliás.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense pode dar salto na tabela se vencer duelo com o Athletico-PR