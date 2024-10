Flamengo x Atlético: Presidente do Galo pede ‘jogo limpo’ e uso de tecnologia

“Tanto a Arena MRV quanto o Maracanã têm estrutura para receber esse equipamento. Insisto em dizer: o jogo precisa ser limpo, e não sujo como no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a injustiça na final do Brasileirão de 1980, no Maracanã, e no histórico jogo pela Libertadores de 1981, no Serra Dourada, sentem vergonha desses fatos”, afirmou à Globo.

Histórico de polêmicas

O confronto entre Atlético e Flamengo, aliás, é histórico e um dos mais polêmicos do país. Recentemente, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil em 2022, nas oitavas de final. O Rubro-Negro avançou na competição, no entanto, houve um gol controverso na segunda partida.

“Em 2022, pela Copa do Brasil, no Maracanã, o árbitro validou um gol a favor do Flamengo que, até hoje, nem com a ajuda da tecnologia teve sua legalidade confirmada. Somente o árbitro viu a bola entrar, parece que ele tem olho mágico. Nenhum mortal conseguiu ver. A propósito, esse juiz (Wilton Pereira Sampaio) e seu irmão (Sávio Pereira Sampaio) têm um histórico de erros sistemáticos contra o Galo”, finalizou.